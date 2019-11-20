被誤認是伯朗大道 197縣道電桿地下化景更美

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）台東197縣道從池上到台東市區，沿路風景從遼闊稻田到壯麗山海，在各機關努力下電桿地下化，視野更無阻礙，吸引許多民眾駐足拍照，甚至有人誤認為是「伯朗大道」。

池上鄉公所表示，耗資新台幣6000萬元完成197縣道0至2公里電桿地下化工程及池上至富興段路平工程，打造池上鄉從大坡池至天堂路超過500公頃沒有電桿的稻田地景，再結合伯朗大道及漂鳥197裝置藝術，成為一條結合地景、農庄及藝術的「亮點197無電桿藝術大道」。

池上鄉公所指出，施工期間造成民眾不便，歷經自來水換管工程、台電電纜地下化及電桿抽離工程、中華電信的電信桿地下化和光纖埋管工程、路旁大型盆栽吊離工程、人孔蓋下地工程、路平AC鋪設工程等，聯合各事業單位共同開挖施工，歷時一年終於完工。

鄉公所慶祝完工舉辦健走活動，邀民眾24日體驗路平及無電桿美景。

過去鮮少有遊客騎自行車行經197縣道，如今2公里沒有電線桿的筆直大道上遊客絡繹不絕，大家駐足拍照留念，甚至有人誤認為是「伯朗大道」。

台東縣政府計畫明年在197縣道泥水溪段新造一座景觀橋，另將9公里處至嘉武橋段拓寬為雙線道。這條公路將以無電桿稻田地景、裝置藝術、客庄慢城、部落賞星等特色，成為最亮眼的景觀道路。（編輯：黃世雅）1081120