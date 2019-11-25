高市超商速食店無菸騎樓 12月起稽查取締

高雄市副市長陳雄文（前左2）與衛生局長林立人（前右）25日在連鎖咖啡店外宣導無菸騎樓，提醒民眾高雄將自12月起對連鎖超商、咖啡店及速食業者騎樓及庇廊違規吸菸者稽查取締，違者開罰。中央社記者王淑芬攝 108年11月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）癮君子注意，高雄市12月起對連鎖超商、咖啡店及速食業者騎樓及庇廊違規吸菸者稽查取締，違者處新台幣2000到1萬元罰鍰，店家違規提供煙灰缸等也會依菸害防制法處1萬到5萬元。

高雄市衛生局9月起針對連鎖便利商店、咖啡及速食店的騎樓及庇廊全面禁菸，3個月的宣導期將屆，副市長陳雄文、衛生局長林立人今天於文化中心附近的連鎖咖啡店宣導騎樓全面禁菸並自12月1日起稽查取締，也呼籲業者配合張貼「無菸騎樓」的標誌、不能提供煙灰缸等，以免受罰。

陳雄文及林立人於騎樓下宣導，也呼籲民眾勿於超商、速食店及咖啡店等1000多家的門市騎樓或庇廊吸菸，下月起派員稽查取締。

林立人指出，9月起密集對公告場所進行無菸騎樓宣導，勸導違規吸菸民眾553人並開出百餘張勸導單，12月起全面取締，請癮君子自重免於受罰，並請店家配合並勿提供煙灰及熄菸缸以免觸法。

衛生局積極推動並建置無菸環境，除了無菸騎樓，還公告831座候車亭、257所學校無菸通學步道及澄清湖風景區等禁菸場所；呼籲癮君子落實「吸菸禮節3不2要」，不要邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不在共同管線間吸菸，要互相尊重、到室外空曠處或下風處吸菸，也建議民眾提早戒菸。（編輯：黃世雅）1081125