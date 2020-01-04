嘉市立委公辦政見會 候選人扮財神高歌撒假鈔

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義市第10屆立委選舉公辦政見會今天登場，8名候選人依序上台發表政見，其中，無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統扮成財神唱歌、撒假鈔，讓嚴肅的政見會頓時變得輕鬆。

嘉義市立委候選人電視政見發表會，依抽籤順序分別為國會政黨聯盟郭瑞豐、國民黨傅大偉、民進黨王美惠、無黨籍戴寧、無黨籍蔡永泉、無黨籍陳泰山、無黨籍凌子楚，以及黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

一身財神裝扮的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，帶著一卡皮箱等道具發表政見，他一開始先吟詩，後來便打開皮箱，在政見會一邊唱歌、一邊撒起假鈔，隨後吃起自己準備的零食，並拿出自製的假菸，邊唱邊諷刺總統蔡英文，無厘頭表現讓嚴肅的政見發表會，頓時變得輕鬆起來。

郭瑞豐強調自己反同婚，但不反對同性同居；若選上立委會捐出一半薪水，做公益和協助弱勢團體。傅大偉則重申若當選，一定與嘉義市長黃敏惠配合，要求中央全額補助鐵路高架化新台幣38億元的自籌款。

王美惠訴求將爭取延長青年就業貸款還款年限等，也希望未來能加速推動北港路開發，並要求中央減輕嘉義市鐵路高架化自籌款負擔。戴寧則認為，嘉義市要爭取科學工業園區已緩不濟急，應把嘉義縣4個工業園區的人引來嘉義市消費，才能進一步帶動發展。

蔡永泉表示，會爭取推動雙語教學，延攬國際人才來台，提升台灣競爭力。陳泰山一上台則高喊「反共、獨立」，指台灣目前國際環境困難，應擁有原子彈等武器。

凌子楚認為，30年前嘉義市與新竹市同步升格為省轄市，新竹市因竹科關係，流動人口、自有財源都是以嘉義市的倍數成長，建議應開發科學工業園區。（編輯：洪學廣）1090104