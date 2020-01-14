高雄燈會記者會 韓國瑜致詞照稿唸

高雄市長韓國瑜（中）14日在鳳山行政中心出席高雄燈會藝術節記者會，與燈會創意總監楊佳璋（左起）、市府副秘書長林淑娟、佛光山慧傳法師及市府觀光局長邱俊龍等人合影留念。中央社記者董俊志攝 109年1月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）總統選舉結束，高雄市長韓國瑜昨天銷假返回高雄市政府上班，今天中午出席「2020高雄燈會藝術節」記者會，全程未受訪；上台致詞時，還說「容我照稿唸」。

韓國瑜上午主持高市府市政會議後，下樓參加在高市府鳳山行政中心廣場舉行的「2020高雄燈會藝術節」記者會，國安特勤人員依然隨行。

韓國瑜一上台致詞就說「容我照稿唸」，即拿出身上擬好的稿件，介紹燈會特色，並邀請各地民眾來高雄賞燈。

韓國瑜表示，2019年是大家心情上比較雜亂的一年，希望就從新的一年開始，歡迎來高雄觀光，讓大家一起在高雄迎接2020年，他並祝大家在新的一年一切美好，金鼠年國家平安、人民幸福快樂。

韓國瑜接著與燈會策展人楊佳璋、高雄市觀光局長邱俊龍、高雄市議員李雅靜及觀光界代表等人紛持手提燈籠字牌，同台點亮燈會主視覺「高」字燈模型。

韓國瑜隨後在台下聽取燈會簡報，並觀賞森巴舞團等演出，還巡視在場展示的燈節美食攤位，聽取業者簡介，但並沒有動手品嚐。韓國瑜接著在國安特勤人員陪同離開會場，全程未受訪。

「2020高雄燈會藝術節」自29日起至2月9日在愛河沿岸舉行，為期12天，由去年在屏東舉行的台灣燈會策展人楊佳璋策展，內容包括主燈、生態、宗教、創意、企業等燈區。

楊佳璋指出，他是高雄在地人，從小在高雄長大，很高興這次能回高雄為鄉親打造一個別具特色的燈會。（編輯：戴光育）1090114