館長蘆洲發雞排2000份 人龍綿延近1公里[影]

總統蔡英文成功連任，曾發祭品文的網紅「館長」陳之漢也兌現承諾，將輪流在六都限量發送免費雞排，18日先在新北市蘆洲區柳堤公園發2000份。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）「館長」陳之漢在總統大選後實踐承諾，今天在新北蘆洲柳堤公園發2000份雞排，不到20分鐘發畢號碼牌，人龍近1公里。連任立委林淑芬表示，陳之漢生長在蘆洲，感謝鄉親的支持。

陳之漢去年12月在臉書張貼文章表示，若總統蔡英文連任成功，他會請吃雞排。

總統蔡英文順利連任，曾發出祭品文的網紅「館長」陳之漢也兌現承諾發送雞排，18日率先在新北市蘆洲區柳堤公園發放2000份，合作的雞排業者現場趕工製作。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

他在臉書宣布，18日起將分別在「新北、台北、桃園、台中、台南及高雄」，分成6場發送雞排，每場限量發送2000份。

「館長」陳之漢在新北市民進黨籍立法委員林淑芬協助下，今天下午3時許，在蘆洲區柳堤公園發放新北場的雞排，每人領號碼牌限領1份。

現場有人龍排隊，空氣飄著炸雞排香氣，店家忙得不亦樂乎。不到3時19分就將2000份號碼牌全部發完，大家依序排隊等待炸雞排出爐，人龍在公園內外環繞綿延將近1公里。領到雞排的人，迫不及待品嚐。

現場聚集排隊人潮，大家頂著寒風排隊隊伍綿延，勞動警察維持秩序與交通。有女童因爸爸排隊領雞排走失，好心民眾趕緊帶給立委林淑芬安撫。也有孩子走失，現場不斷以「大聲公」協尋父母或爺爺奶奶。

林淑芬接受中央社訪問時表示，館長發雞排兌現承諾，第一場選在蘆洲的意義是，館長生長在蘆洲，選舉期間唯一一場在蘆洲站台，顯示對蘆洲鄉親有情感。（編輯：李錫璋）1090118

總統蔡英文以超過800萬高票連任成功，網紅「館長」陳之漢也兌現祭品文承諾，將陸續在六都限量請民眾吃雞排，18日首場在新北市蘆洲區柳堤公園發放2000份，現場民眾大排長龍。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

網紅「館長」陳之漢兌現選前承諾，陸續在六都發送免費雞排，共計1萬2000份，18日先在新北市蘆洲區柳堤公園發送2000份，大批民眾排隊領取，讓現場業者忙得不可開交。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

網紅「館長」陳之漢兌現選前承諾，18日起陸續在六都限量發送免費雞排，首站選在新北蘆洲柳堤公園，發放2000份，現場合作店家忙著趕工炸雞排。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年1月18日

網紅「館長」陳之漢兌現總統大選前承諾，只要總統蔡英文連任成功就限量免費發雞排，18日先在新北市蘆洲區柳堤公園送出2000份，工作人員依序發給排隊民眾。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

網紅「館長」陳之漢在2020總統大選後實踐承諾，18日在新北市蘆洲柳堤公園發放2000份雞排，前來領取的人龍長達近1公里。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年1月18日

總統蔡英文2020大選連任成功，網紅「館長」陳之漢18日起兌現承諾，將在六都陸續發送免費雞排共1萬2000份，首場於新北市蘆洲區柳堤公園登場，共發2000份，領到雞排的民眾在公園內開心享用。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日

網紅「館長」陳之漢18日在新北市蘆洲區柳堤公園發2000份免費雞排，兌現選前承諾，先領到雞排的民眾開心在公園內享受美味，大批民眾則在後方繼續排隊。中央社記者徐肇昌攝 109年1月18日