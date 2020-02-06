吳鳳科大回饋鄉親 免費提供次氯酸除菌水

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）武漢肺炎疫情延燒，導致口罩、酒精供不應求。吳鳳科大表示，即日起為期2週，校方免費提供次氯酸除菌水，供民眾取用，消毒效果與酒精一樣，又不會傷皮膚。

武漢肺炎疫情，不只造成口罩缺貨，也很難買到酒精，今天下午位在嘉義縣民雄工業區的台灣菸酒公司嘉義酒廠，不少民眾排隊購買酒精。與嘉義酒廠相距不到3公里的吳鳳科技大學，為了協助防疫，免費提供除菌水，讓鄉親自行取用。

吳鳳科大餐旅管理系教師許榮麟表示，學校為了教學，購置「除菌液電解設備」，混合一定比例的食鹽及水，倒入電解設備，自製「次氯酸」，加水稀釋成除菌水，提供給餐旅系及長期照護系的師生使用。寒假期間不用教學，生產的次氯酸正好提供給民眾拿回家滅菌。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，即日起，為期2週，每週一至週四，分別於早上11時、下午4時在嘉義市培元長青關懷協會及吳鳳科大警衛室，每次免費提供10公升的次氯酸原液，讓有需求的社區民眾取用。

許榮麟指出，次氯酸除菌水，消毒效果與酒精一樣，又不會傷皮膚，但遇到光線會自動分解，所以必須裝在不透明的瓶罐。

許榮麟表示，學校提供的次氯酸原液，必須加水稀釋才能使用，依照用途不同，稀釋比例也不同，譬如用在手部除菌或生鮮蔬果的清洗，是1杯原液，加上39杯的自來水，取用的民眾，要看校方提供的稀釋說明。

嘉義縣民雄鄉文隆村長黃琮壹、雙福村長黃福元，今天特別到吳鳳科大領取次氯酸除菌水，提供給村民使用。黃琮壹說，很感謝吳鳳科大，讓村民省了一筆費用，也不用去酒廠排隊買酒精。（編輯：謝雅竹）1090206

為協助防疫，吳鳳科技大學免費提供次氯酸除菌水，供民眾取用，餐旅管理系教師許榮麟（前）6日表示，混合一定比例的食鹽及水，倒入「除菌液電解設備」，可產出「次氯酸」。後為吳鳳科大校長蔡宏榮。中央社記者蔡智明攝 109年2月6日