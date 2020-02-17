南投力行產業道路將新蓋明隧道 路況安全再提升

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）力行產業道路安全可望再提升！力行道路46.3公里處將蓋明隧道，行政院去年核定經費、基本設計及公路總局審查等程序，南投縣長林明溱今天與公路總局踏勘後，工程3月將發包。

南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路，每逢強降雨就坍方，全長53公里有多處崩壁，之前被稱為「全台最爛道路」。林明溱特別重視整修，5年投入約新台幣3億元持續改善，與多年前比較，路況已大幅改善，行車品質相對提高，但幾處坍方點治理仍受居民關切。

中央社記者實際走訪發現，指標約在49、46、38、37、23、16、14公里處為明顯坍方處。南投縣政府已選定49公里處以貨櫃工法試作上邊坡擋土牆，並加強排水設施，盼改善上邊坡每逢強降雨就坍塌問題。林明溱12日實地踏勘，並聽取工程簡報，今天再陪同交通部公路總局現勘46.3公里處。

公路總局長陳彥伯今天率相關人員踏勘力行產業道路，林明溱、國民黨立委孔文吉及馬文君等人陪同。林明溱說，指標46.3公里處坍方點經多年監測，確認地質不再大幅滑動，縣府向公路總局提出計畫獲通過補助，預計以1億6500萬元興建長度200公尺明隧道等工程。

林明溱表示，感謝陳彥伯帶隊踏勘力行產業道路，公路總局近年挹注許多經費改善路況，這次也同意補助興建明隧道，相信完成後可提升交通安全；另外，從力行道路清境入口端至附近路面不佳路段也希望運用前瞻基礎建設計畫經費鋪設柏油路面，減少坑洞。

陳彥伯表示，為提供用路人安全回家道路，今天現勘發現的未來所需技術支援及邊坡監測費用等方面，公路總局將給予協助；有關改善路面品質及危險路段，將持續與縣政府、立委共同努力。（編輯：戴光育）1090217