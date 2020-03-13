瑞里紫藤花綻放 23處賞花景點任你遊

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣梅山瑞里山城，紫藤花綻放，沿著嘉166線道共有23處賞花景點。阿里山管理處與嘉義縣政府攜手推出「2020瑞里紫藤花季」活動，邀請民眾從即日起至4月12日一起體驗紫色的浪漫。

交通部阿里山國家風景區管理處與嘉義縣文化觀光局，今天攜手推出「2020瑞里紫藤花季」限定活動，開幕儀式吸引上百名民眾上山，感受浪漫氛圍，賞花、品茗阿里山茶與咖啡。

嘉義縣文觀局在瑞里源興宮前廣場，以1比10的比例打造3公尺高的「拈花舞茶」裝置藝術，大片紫色花瀑自巨大的茶瓷杯流瀉而出，搭配壯闊山嵐雲霧景緻，十分吸睛。

嘉義縣長翁章梁表示，瑞里山城一年四季都好玩，冬天與春天可賞花，夏季追逐螢火蟲，因氣溫仍高，秋天也是避暑勝地。沿著嘉166縣道，可探訪在地特色民宿及23處的紫藤花景點，緩解防疫時期的緊張心情。

翁章梁指出，海拔1000公尺的瑞里是嘉義縣山區知名茶鄉，豐厚的茶文化孕育不少民宿與餐廳業者的茶職人，來瑞里除了賞花賞景，還能嚐口醇厚茶湯。

紫藤花季活動即日起至4月12日止，詳情請上嘉義縣文化觀光局網頁（ https://www.tbocc.gov.tw/）及官方臉書粉絲專頁「慢遊嘉義」（https://reurl.cc/nVnyWn）查詢。（編輯：陳俊碩）1090313