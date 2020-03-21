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愛河改變了形象短片挨批 高市觀光局：是模擬圖

最新更新：2020/03/21 14:22
高市觀光局所製作「愛河改變了」形象短片，遭議員簡煥宗質疑片中出現不存在的「空鐵愛河線」；觀光局長邱俊龍21日說，模擬圖純粹期盼保留對愛河發展的想像空間。（圖取自高雄旅遊網YouTube頻道網頁youtube.com）
高市觀光局所製作「愛河改變了」形象短片，遭議員簡煥宗質疑片中出現不存在的「空鐵愛河線」；觀光局長邱俊龍21日說，模擬圖純粹期盼保留對愛河發展的想像空間。（圖取自高雄旅遊網YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高市觀光局所製作「愛河改變了」形象短片上線，遭民進黨高市議員簡煥宗質疑影片中出現不存在的「空鐵愛河線」；觀光局長邱俊龍今天說，模擬圖純粹期盼保留對愛河發展的想像空間。

「愛河改變了」形象短片昨天上線，簡煥宗今天表示，形象短片想要告訴大家愛河改變了，愛情來了，觀光局新聞稿也表示是匯集觀光局一年來在愛河畔的軟硬體建設。他支持高雄觀光發展與軟硬體設備，但為何會突然出現一條不存在的建設「空鐵愛河線」。

在「愛河改變了」形象短片中，於愛河岸邊以模擬圖畫出一條「空鐵愛河線」。簡煥宗質疑這條「空鐵愛河線」並未存在於高雄長期路網，更非觀光局過去一年的建設，不知觀光局是否身兼捷運局、是否經過可行性評估或提出相關計畫。

簡煥宗指出，高市府過去努力打造便利大眾運輸系統，規劃近15條軌道路線作為長期路網，但環狀輕軌第二階段隨市長韓國瑜上任後就停擺，即使蓋好的輕軌場站近18個月仍無法測試。

對此，高雄市政府觀光局長邱俊龍表示，影片後面的愛河模擬圖，純粹是希望大家保留對愛河後續發展無限的想像空間。

邱俊龍也表示，空中俯瞰設施種類多元，有景觀功能，也有運輸功能，影片從未提及是屬於捷運系統的「空鐵」，觀光局自有分工權責和專業判斷，不致於踰矩。（編輯：陳俊碩）1090321

影片來源：高雄旅遊網
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