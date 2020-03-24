黑蒜頭燉雞湯為醫護打氣 暖心又增強免疫力

中華料理職人餐旅交流協會燉煮400人份黑蒜頭燉雞湯分送台中市、南投縣多家醫院急診醫護，盼用黑蒜頭、枸杞、紅棗增強人員免疫力，衛生福利部南投醫院24日獲約60人份雞湯。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年3月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）料理職人挺醫護抗疫，衛生福利部南投醫院急診醫護人員今天收到熱騰騰的黑蒜頭燉雞湯，不僅溫暖人心，黑蒜頭等食材也增強免疫力。

有感於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情加重醫護人員工作負擔，中華料理職人餐旅交流協會今天燉煮400人份黑蒜頭燉雞湯給台中市、南投縣多家醫院急診醫護，盼用黑蒜頭、枸杞、紅棗增強人員免疫力，衛生福利部南投醫院下午獲約60人份雞湯。

熱熱的雞湯溫暖醫護人員的心，讓辛勞的抗疫戰士有動力再衝前線，南投醫院院長洪弘昌說，南投醫院為南投縣指定應變醫院及緊急後送醫院，扛起防疫重要工作，一刻都不敢鬆懈，對於各界鼓勵感到相當感恩，也希望民眾一起配合政府防疫措施，共同抵抗病毒。

洪弘昌說，全台努力抵抗疫情，為力挺第一線醫護人員，許多人提供美食表達謝意及打氣，國民黨立法委員馬文君結合料理職人協會，除宣揚料理技藝，以黑蒜頭燉煮的美味雞湯提升免疫力，更能溫暖人心，也感謝南投縣議員蔡宗智日前結合南投市彰南路一家雞排店提供50塊現炸雞排及600張餐券，以行動慰勞醫護人員。

南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，大蒜含有蒜素及膳食纖維、鉀、維生素E、菸鹼酸、胺基酸，而黑蒜是利用長時間高溫使蒜肉轉為黑色，大蒜變黑後，原本刺激的辛辣味消失，質地也變得軟綿，部分研究發現蒜素能調解血糖及增加抗菌效果。（編輯：謝雅竹）1090324