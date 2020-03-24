開議遇武漢肺炎 高市議會：視疫情討論是否延會

（中央社記者程啟峰高雄24日電）武漢肺炎防疫休會，花蓮縣議會開第一槍，高市議會面對第3次定期大會4月中旬將登場，已研擬縮短議程、精簡質詢等因應方案，程序委員會也將視疫情狀況討論是否延會。

高雄市議會決議4月16日至6月24日召開第3次定期大會。面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，副議長陸淑美今天表示，已與議會幕僚研議因應方案包括縮短議程、精簡部門業務報告及質詢等，但市長施政報告及總質詢則不能免。至於有議員建議延會，將於開議前召開程序委員會討論，屆時將會視疫情狀況決定是否延期。

高市議會國民黨團總召曾俊傑說，有黨內議員建議疫情若持續嚴重，議員及市府官員齊聚密閉的議事廳開議實在不妥，建請延會防疫，程序委員會上應會進行討論。

高市議會民進黨團總召韓賜村則表示，未接獲任何有關延後會期的提案，如果屆時因疫情嚴峻避免群聚，中央認為該延期黨團就配合。

高市議會指出，第3次定期大會無論如期開議或延會，都已擬妥進出議會防疫管制措施，包括人員進出身分識別、量測額溫、要求戴上口罩入場等。（編輯：謝雅竹）1090324