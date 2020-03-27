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基隆第3例確診 林右昌：美國回台婦人丈夫

最新更新：2020/03/27 12:06
基隆市長林右昌27日到基隆市警察局第二分局視察異地辦公情形時表示，近期很多國外返台民眾正在居家檢疫，懇切呼籲居家隔離及檢疫民眾一定要遵守規範，千萬不要趴趴走害人又害己。中央社記者王朝鈺攝　109年3月27日
基隆市長林右昌27日到基隆市警察局第二分局視察異地辦公情形時表示，近期很多國外返台民眾正在居家檢疫，懇切呼籲居家隔離及檢疫民眾一定要遵守規範，千萬不要趴趴走害人又害己。中央社記者王朝鈺攝　109年3月27日

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）基隆市長林右昌今天表示，基隆目前3例武漢肺炎確診，第2例是美國回台婦人，回住所後接觸丈夫，新增第3例就是這名婦人丈夫，2人都在外縣市確診、在外縣市醫院接受治療。

林右昌上午在基隆市警察局長詹永茂陪同下，前往基隆市警察局第二分局視察異地辦公情形並接受媒體聯訪表示，近期很多國外返台民眾正在居家檢疫，基隆從原本不到100人暴增到700多人，造成民政、區公所和警政很大壓力，懇切呼籲居家隔離及檢疫民眾一定要遵守規範，千萬不要趴趴走害人又害己。

他說，基隆的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情目前相對穩定，3案例基本上都是境外移入，但基隆、台北市、新北市和桃園市屬同一生活圈，每天幾萬人上、下班，大家要做好防疫工作。

另外，林右昌表示，很多公家場所已實施量體溫和手部消毒，希望私人公共空間包括百貨公司、大賣場和大型商場全面實施，請民眾前往公共場所或搭公車時戴口罩，防疫關鍵時期盼大家共體時艱。（編輯：李明宗）1090327

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