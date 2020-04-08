罕見神話之鳥台南現蹤 鳥友興奮爭睹

有鳥友近日在台南市北門急水溪口附近一群鳳頭燕鷗族群中，觀察到一隻羽毛顏色明顯比鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端黑色的黑嘴端鳳頭燕鷗。（鳥友王素滿提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）有鳥友近日在台南市北門急水溪口附近，觀察到一隻有「神話之鳥」美名的黑嘴端鳳頭燕鷗。經鳥友轉傳走告，連日來吸引不少鳥友從外地前來拍攝，盼拍到罕見的鳥類身影。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武今天表示，黑嘴端鳳頭燕鷗又被稱為中華鳳頭燕鷗或黑嘴鳳頭燕鷗，是燕鷗科的一種海鳥，公元2012年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入全球最瀕危的100個物種之一，推測目前全球總數量約50隻。

邱仁武表示，在1999年、2000年於馬祖列島被發現紀錄以前，黑嘴端鳳頭燕鷗已經超過百年沒有出現在文獻紀錄中，一度被認為已經絕種，所以有「神話之鳥」美稱。牠的繁殖季為每年5月底至8月底間，常與鳳頭燕鷗混群，主要以繁殖島嶼周圍海域的小型表層魚類為主食。此次應是在北返繁殖地的旅途中，在台灣暫歇被發現。

鳥友王素滿指出，她在一群約近百隻鳳頭燕鷗族群中，觀察到一隻羽毛顏色明顯比鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端黑色的鳥種，與黑嘴端鳳頭燕鷗的特徵相符。近一星期來急水溪南北兩岸都可看到來自各地的鳥友，拍攝到的鳥友都非常興奮。

王素滿表示，根據相關紀錄，馬祖可能是黑嘴端鳳頭燕鷗、鳳頭燕鷗過境的停棲站及繁殖時節的活動熱區，足以提供燕鷗重要的海洋棲息與覓食環境。黑嘴端鳳頭燕鷗是只有在中國及台灣可以看到的鳥種，通常與成群的鳳頭燕鷗一起繁殖。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，行政院農委會曾委託學術研究團隊進行生態調查；以衛星發報器追蹤鳳頭燕鷗族群的結果顯示，台灣嘉義八掌溪口是南遷北返的過境點。夏季繁殖結束後南下，有的抵達菲律賓，有的循大陸東南沿海飛往中南半島的越南、泰國、柬埔寨，最遠至緬甸。（編輯：陳俊碩）1090408