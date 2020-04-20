台東向一線防疫人員致敬 愛的接力賽起跑

台東縣政府20日在縣府大禮堂舉辦「愛的接力賽，向一線防疫人員致敬」記者會，台東縣長饒慶鈴（左）將接力棒交給台東市長張國洲（右），感謝全縣各界產官齊心抗疫。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 109年4月20日

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）武漢肺炎疫情延燒，為感謝一線防疫人員守護民眾健康，台東縣長饒慶鈴邀集縣議會議長吳秀華等一同送暖，宣布「愛的接力賽」第一棒起跑，呼籲大家為一線防疫人員加油打氣。

台東縣政府今天在縣府大禮堂舉辦「愛的接力賽，向一線防疫人員致敬」記者會，饒慶鈴在會中將棒子交給台東市長張國洲。

饒慶鈴說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生至今，感動全縣各界產官齊心抗疫，就是因為有這些不畏辛苦、肩負使命的天使，台東縣才能保持零確診。

會中，還有一家咖啡店捐贈濾掛式咖啡給縣內22個消防分隊及16個衛生所，饒慶齡加碼贈送養生飲品給6家採檢醫院一線防疫人員。饒慶鈴也在第一時間邀請吳秀華共同響應，吳秀華則贈送護目鏡給配合政策協助販售口罩的健保藥局。

另外，台東國際青年商會除了協助配送護目鏡外，也致送暖心咖啡給全縣44間健保藥局。

台東縣政府指出，台東沒有武漢肺炎病毒檢驗設備與人力，台東只要有疑似個案，都是由衛生局醫護人員每天凌晨開車送檢體到花蓮。

饒慶鈴為此向中央爭取相關設備，獲得衛福部同意，預計4月底前可以運作。饒慶鈴感謝中央聽到台東人心聲，同意撥交病毒核酸萃取及即時聚合酶連鎖反應儀器二組，分別給予台東馬偕醫院、部立台東醫院執行檢驗。（編輯：戴光育）1090420