高雄好家載促3方互助 展數位經濟力量獲肯定

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由LINE熱點協力參與的「高雄好家載」專案獲外界肯定，LINE台灣董事總經理陳立人（左4）22日頒發「智慧城市專案參與獎」感謝狀給高雄市經發局、一卡通公司及協力的訂餐業者。圖左3為高市府經發局長廖泰翔。（一卡通公司提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）LINE熱點協力參與的「高雄好家載」外送平台，讓餐飲業、計程車業與消費者3方互助，展現數位經濟力量，LINE並頒發「智慧城市專案參與獎」感謝狀給高雄市經發局、一卡通公司及協力業者。

LINE熱點協力參與的「高雄好家載」專案獲外界肯定，LINE台灣董事總經理陳立人昨天頒發「智慧城市專案參與獎」感謝狀給高雄市經發局、一卡通公司及協力的點訂餐業者。一卡通董事長李懷仁、經發局長廖泰翔等人也在會場座談。

一卡通公司、高市府經發局今天發布新聞稿，陳立人表示，LINE熱點是希望透過LINE這個平台，串起線上服務與線下店家的關鍵OMO（Online Merge Offline）事業，在今年疫情嚴峻時刻，更是重要。他也感謝高雄市政府在振興專案上給予LINE熱點服務公眾的機會，以及一卡通公司的合作與支持。

李懷仁分享自身觀察表示，許多中小型餐飲店家在數位化轉型的過程，從餐點拍照到實際操作訂餐系統與引入支付工具，都需要專業輔導，更重要是必須調整從內用轉為外帶外送經營思維，以及溝通數位思維的觀念及行銷操作，用同理心了解店家需求，才能提高數位轉型成功率。

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李懷仁說，明年也會持續跟LINE熱點有更多的密切合作及服務，一卡通也會持續強化電子支付本業，不斷優化支付體驗與服務。而新改名為一卡通MONEY的LINE Pay Money電子支付目前有430餘萬名實名用戶，將透過數據分析描繪客群，協助合作的通路、商店業者，強化營運與行銷策略。

今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，高市府宣布整合一卡通電子支付、線上點餐平台業者與高雄多家計程車隊，推出「高雄好家載-防疫互助經濟」方案，讓民眾打開LINE就能訂餐，吸引多家餐飲、傳統市場、夜市業者加入，也可訂購全聯、家樂福商品與農會蔬果箱。（編輯：謝雅竹）1101223