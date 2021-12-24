就職7週年被拱選台北市長 林右昌：交給未來決定

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基隆市長林右昌（圖）24日在就職7週年活動時說，施政滿意度能被肯定，除要把亮麗成果與市民共享，也要歸功於各級民代、所有市府團隊成員，他只是代表大家接受市民的肯定、期待與批評。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 110年12月24日

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（中央社記者沈如峰基隆24日電）基隆市政府今天舉辦市長林右昌就職7週年活動，有出席貴賓致詞時，要林右昌更上一層樓選台北市長。林右昌會後接受媒體聯訪說，他現在是基隆市長，未來的事交給未來去決定。

基隆市政府下午在正濱漁會大樓舉辦「光耀奇基、隆景再現」基隆市長就職7週年活動，呈現林右昌各項施政成果。

林右昌致詞時說，可能有人會說就職滿7週年後，每天都是倒數，但他要宣告「這是基隆新時代的開始」，過去7年市府團隊在資源匱乏狀況下，「從零到有、從有到好」，化不可能為可能，每名市府同仁都是流血、流汗又爆肝，用7年的時間為基隆打下未來的基礎。

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他表示，這7年來能夠獲得這麼高的施政滿意度，除要把亮麗成果與市民共享，也要歸功於各級民代、所有市府團隊成員，他只是代表大家接受市民的肯定、期待與批評，今天的成績是倚靠有史以來最堅強的市府團隊，因此他要將榮耀獻給所有基隆市民，並宣告這是基隆新的起點。

市府表示，位於市區義二路、信四路口的基隆地標豎梯，高約50公尺，日前已透過網路票選命名為「KEELUNG TOWER基隆塔」，預計於明年第1季完工。未來，塔上有空橋可銜接至中正公園主普壇，成為市區新地標。（編輯：郭諭儒）1101224