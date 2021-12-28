武陵櫻花季車輛管制 雪霸處防假藉登山申請通行證

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）雪霸國家公園管理處今天表示，111年武陵櫻花季期間，進入武陵地區登山隊伍車輛實施部分管制，並增訂違規裁處規定，避免民眾假藉山屋營地申請車輛通行證。

雪霸國家公園管理處今天發布新聞稿指出，依交通部公路總局研商會議，明年武陵農場櫻花季預計自2月12日至2月28日實施交通運輸措施，退輔會武陵農場可能視花況調整並公告。

雪霸處表示，針對經由武陵農場進出的登山隊伍車輛，由雪霸處協助受理申請並發放通行證。若入園天數為1天且當天往返的登山隊伍，依往例不發通行證，需搭乘合法大眾交通工具前往；其他多日行程的登山隊伍，自明年1月24日起受理申請車輛通行證。

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雪霸處指出，為確保登山隊伍權益，避免民眾藉山屋營地申請車輛通行證，櫻花季疏運管制期間，未依申請山屋營地入住者，或取消入園後仍持原核發的車輛通行證入場者，將停止入園線上申請資格3年，若同時有違反國家公園法及公告禁止事項，則另依規定處罰鍰。

雪霸處提醒，若山友有臨時狀況，可透過雪霸入園服務網線上取消，或在上班時間致電雪霸處（入園洽詢電話：037-996100分機710、720）或經入園信箱提出取消申請。（編輯：郭諭儒）1101228