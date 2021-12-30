桃園連假照常收垃圾 元旦起試辦廚餘全回收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園30日電）明天起有3天元旦連續假期。桃園市環保局今天表示，連假期間桃園垃圾清運正常運作，僅1月2日不收垃圾；元旦起將試辦廚餘全回收政策，預計明年4月1日起強制實施。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，即將到來的連續3天元旦假期，清潔隊收運垃圾仍維持正常週收5日原則，僅週三和週日休息，意即僅有1月2日因為是週日，依例沒有收運垃圾；市民可利用垃圾車即時動態垃圾清運路線，上網查詢清運時間及路線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府環保局長呂理德表示，明年元旦起，桃園開始試辦「廚餘全回收」政策，日後不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘，預計明年4月起強制實施。

可回收廚餘包含葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；不可回收廚餘則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分。（編輯：李錫璋）1101230