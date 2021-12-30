元旦連假防制酒駕 澎警全天候不定時酒測攔檢

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元旦連假將至，澎湖縣政府警察局30日晚間起一連4天在馬公市7處主要路段及易發生酒駕肇事路段，全日不定時加強取締酒駕專案勤務。（澎湖警局提供）中央社 110年12月30日

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（中央社澎湖縣30日電）元旦連假開始，澎湖縣警察局今晚一連4天在馬公市7處主要路段及易發生酒駕肇事路段，全日不定時加強取締酒駕專案勤務，希望有效遏止酒後駕車肇事發生。

澎湖警局接受中央社記者訪問指出，澎湖今年1至11月共取締酒駕有375件，其中酒駕有323件，酒駕肇事有52件，比去年同期取締414件，其中酒駕有341件、酒駕肇事有73件，雙雙比去年減少，這完全是在警方強力執行酒測攔檢勤務的成果，不過馬公市區前天又發生一起自小客貨駕駛酒後追撞機車的事故。

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警局指出，歲末年終加上元旦連假開始，在疫情趨緩下，尾牙與餐敘會增多，為維護民眾行的安全，遏止酒駕歪風，今晚起在馬公市區主要路段及易發生酒駕肇事路段設置有7處「酒測攔檢」，採全日不定時路檢方式加強取締，並將持續執行至農曆春節年假。

澎湖縣警局同時呼籲民眾確遵「酒後不開車」，只要酒駕，隨時會被取締，應運用「指定駕駛」或「搭乘計程車」等方式返家，確保自身及他人安全。（編輯：陳仁華）1101230