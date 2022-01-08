蔬果農藥殘留檢驗考核 花蓮4農產單位獲肯定
2022/1/8 15:52（1/8 15:56 更新）
農業委員會農業試驗所日前公布全國291個蔬果農藥殘留生化檢驗站考核結果，花蓮縣蔬菜運銷合作社獲得「極特優」肯定。（花蓮縣政府農業處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月8日
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）行政院農業委員會農業試驗所日前公布全國291個蔬果農藥殘留生化檢驗站考核結果，花蓮市農會、花蓮縣蔬菜運銷合作社獲「極特優」，吉安鄉、光豐地區農會也獲特優。
花蓮縣蔬菜運銷合作社（簡稱花蔬社）蟬連10年極特優殊榮，是縣內最大蔬果批發集散地，花蔬社理事主席李順德說，為兼顧團膳業、校園午餐藥檢，2020年引進東部首座拉曼光譜農藥殘留快檢系統，10至15分鐘就能驗出藥、毒種類。
李順德指出，經檢驗通過後，才能進入拍賣程序，而檢驗不合格蔬果，經複驗後仍不合格，會當場扣留銷毀，並通報衛生單位，不會退回供應者，杜絕農藥含量過高的農作物流入市面。
花蔬社檢驗課長鄧蕙華今天接受媒體採訪表示，農藥檢驗傳統的生化法，每月平均檢測約4000件，農曆春節前會更多；拉曼農藥快檢則針對芹菜、四季豆、葉菜類等連續性生產、較高風險農藥殘留作物，平均每月檢驗100多件。
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花蓮市農會生鮮物流中心主要供應縣內設有超級市場的農會，在農產品出貨前均先經過檢驗，檢驗不合格產品均會銷毀。
花蓮縣農業處發布新聞稿指出，農業處長吳昆儒率同仁前往獲獎單位張貼紅榜。吳昆儒說，經多年努力，已建立農作物上市前預先採樣送驗的機制，經統計縣內設有蔬果農藥殘留生化檢驗站的農會、蔬菜運銷合作社去年共檢驗5萬多件蔬果，保障民眾食的安全。（編輯：郭諭儒）1110108
花蓮市農會獲農委會農業試驗所蔬果農藥殘留生化檢驗站考核評比為「極特優」，縣府農業處長吳昆儒（左）前往張貼紅榜祝賀。（花蓮縣政府農業處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月8日
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