蔬果農藥殘留檢驗考核 花蓮4農產單位獲肯定

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農業委員會農業試驗所日前公布全國291個蔬果農藥殘留生化檢驗站考核結果，花蓮縣蔬菜運銷合作社獲得「極特優」肯定。（花蓮縣政府農業處提供）中央社記者張祈傳真 111年1月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）行政院農業委員會農業試驗所日前公布全國291個蔬果農藥殘留生化檢驗站考核結果，花蓮市農會、花蓮縣蔬菜運銷合作社獲「極特優」，吉安鄉、光豐地區農會也獲特優。

花蓮縣蔬菜運銷合作社（簡稱花蔬社）蟬連10年極特優殊榮，是縣內最大蔬果批發集散地，花蔬社理事主席李順德說，為兼顧團膳業、校園午餐藥檢，2020年引進東部首座拉曼光譜農藥殘留快檢系統，10至15分鐘就能驗出藥、毒種類。

李順德指出，經檢驗通過後，才能進入拍賣程序，而檢驗不合格蔬果，經複驗後仍不合格，會當場扣留銷毀，並通報衛生單位，不會退回供應者，杜絕農藥含量過高的農作物流入市面。

花蔬社檢驗課長鄧蕙華今天接受媒體採訪表示，農藥檢驗傳統的生化法，每月平均檢測約4000件，農曆春節前會更多；拉曼農藥快檢則針對芹菜、四季豆、葉菜類等連續性生產、較高風險農藥殘留作物，平均每月檢驗100多件。

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花蓮市農會生鮮物流中心主要供應縣內設有超級市場的農會，在農產品出貨前均先經過檢驗，檢驗不合格產品均會銷毀。

花蓮縣農業處發布新聞稿指出，農業處長吳昆儒率同仁前往獲獎單位張貼紅榜。吳昆儒說，經多年努力，已建立農作物上市前預先採樣送驗的機制，經統計縣內設有蔬果農藥殘留生化檢驗站的農會、蔬菜運銷合作社去年共檢驗5萬多件蔬果，保障民眾食的安全。（編輯：郭諭儒）1110108