台東元宵炸寒單遶境維持正常 參與者須打2劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近期COVID-19本土疫情升溫，台東元宵節重頭戲炮炸寒單（邯鄲）將如期舉行，台東縣政府民政處長鍾青柏（後右立者）、台東天后宮董事長林有德（後黃衣者）8日再邀集參與宮廟開會，討論相關因應措施。中央社記者盧太城台東攝 111年1月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，台東縣元宵節重頭戲炮炸寒單（邯鄲）維持正常舉行；不過參與宮廟和陣頭人員必須完成2劑疫苗施打。

台東元宵節重頭戲炮炸寒單，去年因COVID-19疫情取消，台東縣議會和許多宮廟關心今年是否舉行，主辦陣頭遶境的天后宮和炸寒單的2間宮廟日前決定如期舉行，但必須完成2劑疫苗施打。

不過，這幾天本土疫情再度升溫，台東縣政府民政處、衛生局和天后宮今天下午邀請參與的宮廟討論因應措施。

天后宮董事長林有德首先致詞表示，站在主辦單的立場，希望活動一年比一年熱鬧和成功，但疫情嚴峻也必須要遵守規定。

衛生局代表說，疫情升溫站在衛生局的立場，參加人員必須完成2劑疫苗的施打，尤其是無法戴口罩的家將表演者，更是要嚴格要求，衛生局屆時會抽查。

民政處長鍾青柏表示，不管是天后宮、衛生局、參與宮廟，一旦台東因活動出現破口，大家都有責任，因此必須訂定最高標準的社會責任。

宮廟人員表示，如果要求所有參與人員施打2劑疫苗很困難做到，因為有些人不敢打疫苗，有些人是在活動中途插入，很難控管。

經過不斷討論、修正，最後做成決定，元宵活動正常舉行，但參與人員在活動報到時必須出示施打2劑的黃卡，同時要做好自我約束，管制參加人員，不要中途插入。

鍾青柏表示，如果疫情持續升溫，或是提高3級警戒，不排除取消整個活動。（編輯：黃世雅）1110108