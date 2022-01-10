防範Omicron病毒 花蓮住宿式機構11日起暫停探視

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桃機群聚事件近日延燒，各縣市紛紛祭出各項因應政策。花蓮縣政府10日宣布，11日零時起至1月24日住宿式機構全面暫停探視，改採視訊方式進行。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮縣政府今天宣布，自11日零時起至1月24日住宿式機構全面暫停探視；有必要探視者，須具備已完成COVID-19疫苗接種2劑次滿14天，且須同步出具前3天內採檢的自費篩檢陰性證明。

桃機群聚事件近日延燒，北部各縣市紛紛祭出各項因應政策。花蓮縣政府發布新聞資料表示，面對感染力更強的Omicron病毒，各單位積極應對；為降低傳染途徑，保護免疫力較差的機構住民、產婦、身障個案，除鼓勵長輩及照服人員施打基礎或追加疫苗，配合各項防疫措施外，自1月11日起至1月24日止，除例外情形全面暫停探視，以阻絕病毒。

花蓮縣政府公告全面暫停探視的管制特定場所，包括花蓮縣各類型住宿式機構：一般及精神護理之家、產後護理之家、精神復健機構、長期照顧機構及各類型老人福利機構、全日型身心障礙福利機構、兒少安置及教養機構、榮譽國民之家、其他經主管機關公告的機構或場所，皆全面暫停探視。

這段時間請家屬與親友改採視訊或通訊聯繫，衛生局所轄護理之家視訊探視預約及時段公告於花蓮縣衛生局網站（https://www.hlshb.gov.tw/Default.aspx），民眾可以先查詢後再預約，共同保護住民的健康。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，依據疫情指揮中心對雙北、基隆、桃園規範，有關護理之家、安養及精神照護機住民若有特殊例外情形，例如出現嚴重身心不適情形，失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，導致機構無法安撫住民，或有其他經機構評估同意有必要探視者，家屬與機構討論後須探視協助，探視親友須具備已完成COVID-19疫苗接種2劑次滿14天，且須同步出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明的條件，才能進入機構探視。

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花蓮縣為保護住民安全也以此原則辦理，請鄉親多多配合，也請各機構照護人員多注意住民的身心狀況適時與家屬保持聯繫。

花蓮縣衛生局呼籲民眾，儘速按照規範施打疫苗，落實手部衛生、咳嗽禮節及正確佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施；民眾也勿過度擔心，共同嚴守社區防線。（編輯：黃世雅）1110110