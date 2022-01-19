台東推春節低碳旅行 鼓勵入住環保旅店

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）農曆春節預估大量遊客湧入台東，台東縣政府環保局推廣低碳旅行，鼓勵旅客入住環保旅店和搭乘大眾運輸工具，只要在環保局臉書按讚分享與環保旅店、餐廳等合照可參加抽獎。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，農曆春節期間，預期台東將湧入大批旅客及遊子返鄉，為減緩觀光所造成環境負荷，台東縣環保局推廣多年自備環保餐具、水壺、盥洗用品，選擇續住不更換床單，更提供綠色旅店及餐飲業名單，讓旅客有更友善環境的選擇，鼓勵遊客成為低碳消費達人。

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台東縣環保局表示，台東有多元的山海不同的景色，目前有133家環保旅店（https://reurl.cc/9OEkD8）供旅客選擇，其中包含8家旅館業獲得環保標章認證，以及在地10間綠色餐廳（https://reurl.cc/mGnOQl）及23家食材友善餐廳（https://is.gd/nCM0cm）。

台東縣環保局表示，環保局特別加碼臉書抽獎活動，只要在「臺東縣環境保護局」粉絲團按讚，並分享抽獎貼文，留言貼上春節期間入住環保旅店或到綠色餐廳消費、或購買在地食材的照片並標記1名好友，即可獲得抽獎資格，活動即日起至2月18日止，鼓勵民眾踴躍利用台東綠色旅遊資源，為環境永續加一票。（編輯：郭諭儒）1110119