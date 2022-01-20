不受疫情影響 花蓮年貨大街1/26起照常舉行

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花蓮縣政府年貨大街將於26日至30日在日出大道重慶路以東區段舉行，邀集100個攤位提供年貨、年菜、農漁產及伴手禮，縣府20日舉行宣傳活動，縣長徐榛蔚拿起新鮮農產品為活動宣傳。中央社記者張祈攝 111年1月20日

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）不受COVID-19疫情影響，花蓮縣政府年貨大街將於26日起照常舉行，邀集100攤位讓民眾年貨、伴手禮一次買足，為配合防疫，攤位不開放試吃，展售人員也需完整接種疫苗。

花蓮縣政府農業處今天下午舉行年貨大街宣傳活動，農業處長吳昆儒接受媒體聯訪指出，展售地點為日出大道重慶路以東區段，鄰近東大門夜市，今年分為伴手禮區、年貨區、農漁產品區及特色年菜商品區等4大展售區。

吳昆儒指出，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，年貨大街採出入口管制、禁止邊走邊吃、不開放試吃等規定，入場人數上限將配合中央流行疫情指揮中心規定社交距離調整，也要求年貨大街從業人員都須完成疫苗接種。

年貨大街於26日至30日每天下午5時至晚間10時（26日提早於下午4時開賣）營業，為刺激買氣，展售期間在攤位消費滿新台幣250元就可兌換活動摸彩券等好禮，有機會兌換50元至1000元不等折價券、時令蔬菜等，最大獎是三門變頻冰箱等家電。

吳昆儒指出，年貨大街可使用多元支付、花蓮好Q優惠券平台，結帳時使用多元支付，還可享單筆消費折50元。

花蓮年貨大街26日下午5時舉行開幕儀式，現場會有科技聲光音效、音響呈現富有年味的祈福橋段，花蓮縣長徐榛蔚也將於現場發送虎年紅包。（編輯：謝雅竹）1110120