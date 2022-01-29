沙鹿有確診者足跡 中市府實施防疫清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市1名確診個案有沙鹿區足跡，台中市長盧秀燕今天到沙鹿火車站視察防疫清消作業情形及防疫作為時表示，歡迎遊子回家，希望落實防疫，讓疫情有效控制。

台中市昨天公布2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中1名女研究生確診個案有沙鹿足跡史，台中市環保局除針對確診者足跡展開清消，今天並啟動「全市大清消計畫」，動員各區環保志工隊於人潮密集場所全方位強力清消，內外夾攻阻斷病毒傳播鏈。

今天是春節連假首日，盧秀燕特別前往沙鹿火車站，視察防疫清消作業情形及車站防疫作為，她表示，「為愛防疫、歡迎回家」，希望大家落實防疫動作，讓疫情有效控制。

由於返鄉過年期間人潮變多，盧秀燕認為，應更加強環境清消，市府針對交通場站、風景區景點、宗教場所、賣場、移工居住及活動等共643個人潮較多的點加強消毒，動用200名防疫消毒人員及約2.5萬名環保志工一同進行環境消毒，感謝沙鹿火車站配合，約2小時清消1次強化防疫。

返鄉過年的李姓學生表示，看新聞得知台中在過年前夕出現本土確診案例，且足跡點還是在他老家附近，原本非常擔心有病毒傳播風險。

李姓學生指出，但看到車站剪票口設有鞋底消毒毯，加上一出站就有穿著背心的環保局人員在車站周遭執行消毒，包括扶手、門把、牆面等這些平常易碰觸到的地方都加強消毒，心裡感覺非常踏實、安心。（編輯：李亨山）1110129