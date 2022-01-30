確診女童屏東足跡廣 縣府啟動17處篩檢站

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屏東30日新增一名5歲女童確診COVID-19，屏東縣政府啟動擴大篩檢專案，呼籲與確診者足跡重疊的民眾到3處社區篩檢站、有症狀者立即到14家責任醫院就醫。中央社記者李卉婷攝 111年1月30日

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）高雄幼兒園疫情延燒屏東，1名5歲女童確診，因屏東北到南都有女童足跡，縣府啟動擴大篩檢，與確診足跡重疊者到3處社區篩檢站、有症狀者立即到14家責任醫院就醫。

屏東衛生局長施丞貴今天在屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心線上記者會中表示，縣府即日起啟動擴大篩檢專案，在北區屏東市國仁醫院、中區潮州鎮茂隆骨科、南區恆春鎮南門醫院等3處開設社區篩檢站，有曾至相關場所或足跡重疊者，2月2日前就近前往免費篩檢。

另外，針對出現疑似症狀者，施丞貴說，請至衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍高雄總醫院附設屏東民眾診療服務處、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、潮州安泰醫院、衛生福利部恆春旅遊醫院、南門醫院及恆春基督教醫院等14家醫院採檢。

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施丞貴強調，如接受疫調，故意隱匿足跡，有規避或妨害調查的狀況，依傳染病防治法可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

此外，春節期間屏東縣境內有熱帶農業博覽會、屏東燈節、落山風藝術季等活動，縣府評估，活動皆屬戶外展示，原訂一些市集、發紅包、展演活動均已取消或延後辦理，較無群聚問題，但提醒民眾戴好口罩、保持社交安全距離、落實實聯制。（編輯：唐聲揚）1110130