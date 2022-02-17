桃園無新增本土個案 市府：主要傳播鏈收斂中

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市今天無新增本土個案。市政府下午表示，桃園主要傳播鏈收斂中，今天起維持開設桃園區及中壢區2處社區採檢站，截至目前的社區採檢站採檢情形，可看出社區相對安全。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有6例境外移入個案（5例為航班落地採檢陽性），年齡介於未滿10多歲至50多歲。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，針對桃園機場航警（案19763）就讀幼兒園的孫女（案19861）確診，擴大採檢孫女幼兒園師生及家長448人，採檢結果全數為陰性。

市府表示，此案因有同班及跨班的情形，因此也針對114名相關接觸者匡列居家隔離，相關次風險者匡列為自主健康管理，預計2月19日上午安排居家隔離者及自主健康管理者進行2次採檢，以確保幼兒園安全。

市府表示，目前桃園主要的傳播鏈均已逐步收斂，今天起維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，提供居檢居隔期滿民眾及一般民眾採檢，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，也可至社區採檢站採檢。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站今天採檢125人，累計已採檢10萬269人，持續監測社區健康，其中陰性9萬9985人、陽性159人、檢驗中125人，也代表社區相對安全。（編輯：李錫璋）1110217