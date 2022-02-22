新竹市兒醫進度8成 外觀象徵打開童書見諾亞方舟

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新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已達約8成，建築外觀延用馬偕醫院的經典紅磚，採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，盼傳達希望的正向力量。中央社記者魯鋼駿攝 111年2月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天發新聞稿表示，新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已達約8成， 外觀採紅磚直角建築，搭配黃色橫樓，象徵打開童書見諾亞方舟。

新竹市政府表示，市長林智堅今天在新竹馬偕院長翁順隆、三星營造董事長張登金、竹市衛生局長吳欣席陪同下視察新竹馬偕兒童醫院，工程已完成約8成。

新竹市長林智堅於新聞稿中表示，新竹兒醫目前可見地下4層、地上10層雛形，硬體設施預計4月完工，今年正式營運。

林智堅指出，兒童醫院啟用後將提供24小時兒科急診，並結合產科打造一條龍婦幼醫療，分階段提供32科、總病床400床以上的專屬兒童醫療服務，急重罕症病童在地就有醫療照護。

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張登金於新聞稿中介紹，目前施工單位正進行室內裝修及外圍景觀工程施作，建築外觀延用馬偕醫院的經典紅磚，採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，盼傳達希望的正向力量。

吳欣席表示，新竹馬偕兒醫總量體為總病床400床以上，未來將提供孩子急重罕症完整醫療照護，包含專責治療的兒童癌症病房及骨髓移植中心等，造福竹竹苗30萬名兒童。（編輯：李錫璋）1110222