桃園連2天本土個案+0 長者疫苗專案3月施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市政府今天表示，桃園市連續2天未出現本土個案，遠雄自由貿易港區群聚感染事件也已落幕，3月1日到3日將進行長者疫苗接種專案，在38處社區接種站提供疫苗施打。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有新增8例境外移入案，年齡介於20多歲至30多歲，都是落地採檢陽性個案，並無社區風險；桃園3條主要傳播鏈皆已收斂，遠雄自由貿易港區群聚感染事件也已順利落幕，近期無新增社區確診個案。

衛生局表示，為鼓勵長者施打疫苗，市府推出長者接種專案，以發送通知單方式，於3月1日至3日共3天，在38處社區接種站提供65歲以上長者接種服務，長者可選擇施打第1、2、3劑莫德納或高端2種疫苗，除提供愛心計程車接送，接種疫苗的長者更可獲200元禮券及2公斤桃園好米1包。

新聞處長詹賀舜在新聞稿中表示，截至今天，桃園社區採檢站已累計採檢10萬1420人，其中陰性10萬1217人、陽性166人，至今天採檢的37人仍在檢驗中。市府仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

詹賀舜指出，今天雖沒有相關個案公共場所足跡，若民眾出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110223