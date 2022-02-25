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新北增1確診 嘉聯益電子廠案匡列者全解除隔離

2022/2/25 17:01
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府衛生局今天表示，新北新增1例COVID-19確定病例，是居家隔離採檢陽性，與台北市確診案有關。另外，嘉聯益電子廠員工染疫案，匡列人員隔離期滿採檢陰性，已解除隔離。

新北市政府衛生局今天發布新聞說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情說明，在嘉聯益電子廠員工染疫事件的防治工作，這家電子廠於2月8日發生首例個案確診，經快速疫調匡列、擴大採檢，後續共檢出19名陽性確診案。

衛生局說，高風險接觸者安排集中隔離，匡列488人，經14天隔離期滿，採檢都是陰性，2月22日至2月24日陸續解除隔離；23日全廠員工1293人經過企業快篩，都是陰性。

衛生局表示，嘉聯益電子廠廠區完成全工廠清消，經實地勘查要求廠區加強分區防疫，落實員工症狀管理、用餐人員分流、設置更多酒精節點等防疫規劃。

衛生局也公布今天新增1例確診是住在板橋區的案20397，60多歲男性，已接種3劑疫苗，為台北市確診案20396的家人。

台北市副市長黃珊珊今天說明，案20396的太太12日從韓國返台，20日採檢陰性後，個案把內湖區的房子讓給妻兒，自己到新北市板橋的父親家檢疫；20日出現症狀，24日至診所看病並拿家用快篩劑篩檢後為陽性，自行打1922通報並至醫院PCR篩檢確診，Ct值18.2，目前在新北的醫院治療。

新北衛生局說，案20397（北市個案的父親）24日遭匡列接觸者居家隔離，經採檢PCR為陽性，Ct值20.1，收治專責病房隔離治療。個案擔任公司顧問工作，匡列接觸者28人、居家隔離18人，都已安排採檢。今天個案於可傳染期的公共場所活動足跡都在台北市，因此，今天無足跡可公布。（編輯：李錫璋）1110225

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