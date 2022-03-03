援助烏克蘭 26名民進黨新北議員捐1日所得

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俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，民進黨新北市議會黨團總召集人陳啟能（右2）3日宣布，響應總統蔡英文等人發起捐出一個月所得幫助烏克蘭行動，26名議員捐出一日所得共約新台幣10萬元，盼國人一同響應。（民進黨新北市議會黨團提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月3日

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，民進黨新北市議會黨團今天宣布，響應總統蔡英文等人發起捐出一個月所得幫助烏克蘭行動，26名議員捐出一日所得共約10萬元，盼拋磚引玉。

民主進步黨新北市議會黨團今天發布新聞稿指出，蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在昨天宣布將各自捐出一個月所得，幫助烏克蘭，盼國人可以全力響應。

另包括林楚茵、蘇巧慧等21名民進黨立委也加入援助行列，共同捐出立委一日所得（約新台幣20萬元）。

新北市議會黨團總召集人陳啟能在新聞稿中表示，消息一出，黨團成員馬上比照立法委員捐出一日所得（直轄市議員日薪約為3924元），為烏克蘭人民挺身奮戰、捍衛自己家園的勇氣傳達支持。

黨團表示，盼能拋磚引玉，號召更多人聲援烏克蘭，或以實際行動力挺，希望戰爭能夠早日落幕；共26名議員響應，部分議員已私下捐款，因此不再重複捐款。（編輯：張銘坤）1110303