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屏東芒果荔枝遭雨害 農委會現金救助每公頃9萬元

2022/3/15 16:13（3/15 16:41 更新）
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農委會公告，因1月雨害導致屏東縣改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝花序受損，納入農業天然災害現金救助，每公頃救助新台幣9萬元。中央社記者李卉婷攝 111年3月15日
農委會公告，因1月雨害導致屏東縣改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝花序受損，納入農業天然災害現金救助，每公頃救助新台幣9萬元。中央社記者李卉婷攝 111年3月15日
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東芒果跟荔枝因1月雨害導致花序受損，農委會公告屏東全縣改良種芒果與滿州鄉玉荷包荔枝，納農業天然災害現金救助，每公頃救助9萬元。

枋寮鄉果農黃秋雄種有1甲多的芒果，他接受中央社記者訪問指出，因為不耐雨晴交替，有開花的樹上幾乎呈現焦黑色，1甲多的面積可以說「全部都沒了」，納入補助能讓損失降低些。

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芒果農陳木魚告訴中央社記者，種芒果有50多年經驗了，果園頭一遭面臨全部需要砍掉重練的狀況，因為正值開花期的芒果花瓣需要乾燥，年初卻大雨不斷，導致花瓣含水高，出太陽後，因溫度過高直射，呈現「酥花」現象，期待明年會有好的結果。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，因1月雨害導致屏東縣改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝花序受損，14日公告屏東全縣改良種芒果與滿州鄉玉荷包荔枝納入農業天然災害現金救助，每公頃救助新台幣9萬元，申請時間為今天起至24日。（編輯：謝雅竹）1110315

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