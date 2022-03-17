待送養黑狗擬安樂死引熱議 北市告知飼主不符規定

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（中央社記者劉建邦台北17日電）中途之家待送養1隻米克斯黑公狗「歐嘎」，因具攻擊性擬安樂死，引網友熱議。台北市動保處今天表示，已告知飼主不符規定，犬隻目前無生命危險，將關注後續送養狀況。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，臉書（Facebook）近期出現有飼主要把具攻擊性1歲多米克斯黑公狗「歐嘎」安樂死等訊息，造成網友熱烈議論，經介入瞭解，已派員告知飼主透過安樂死處理不符規定。

北市動保處動物救援隊長林庭君接受電話訪問時說，接獲通報，有飼主要把具攻擊性犬隻「歐嘎」安樂死，16日晚間前往確認犬隻狀況，目前狗沒受傷、受虐狀況，但情緒確實容易緊張，且對環境較敏感。

她指出，針對動物安樂死，已完整向「歐嘎」飼主說明，依動物保護法規定，不能因寵物具攻擊性就能安樂死，飼主回應已理解法規，並答應會持續尋找合適送養家庭，動保處會關注後續送養狀況。

她表示，飼主提及因「歐嘎」正在行為治療，若更換環境，攻擊性狀況可能會較嚴重，且接納新環境需較長適應期，希望能與飼養家庭一起進行治療，期盼盡快協助「歐嘎」融入新家庭。

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林庭君說，動保法第12條規定，為避免人類生命、健康或公共安全等有立即危險，才能宰殺（安樂死）動物，且只適用發生危險當下，並非寵物具攻擊性就能安樂死，解除危險狀況後，就不適用法規。

她表示，動保法規定，為解決動物受傷病痛，才可帶寵物至動物醫院讓醫生執行安樂死。若民眾發現違反動保法狀況，可撥市民熱線1999通報，將依法處置。（編輯：張銘坤）1110317