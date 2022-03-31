台南芒果樹開花異常 立委郭國文辦會勘

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市民進黨籍立法委員郭國文近日接獲農民反映，指稱多處地區芒果樹開花異常，今天邀集相關單位會勘，預估今年芒果結果率可能不理想，將由農政單位進一步調查評估處理。

郭國文今天邀集行政院農委會農糧署、台南區農業改良場、台南市政府農業局、相關地方農會等單位代表，在南化區農會與農民座談，並到果園實地查看狀況。

郭國文表示，台南是芒果產業重鎮，尤以官田、楠西、南化、玉井等區域產量最多，但近年來受到氣候異常影響，今年已收到不少農友反映果樹開花異常。

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他說，此時本應大量開花的芒果樹，有許多地區出現果樹未開花現象，有些果樹雖然開花，但也出現「酥花」情況，也就是結不了果，農民擔心今年芒果產季將出現產量嚴重不足情況，除影響農民生計，也會造成市場價格變動。

郭國文表示，今天實地查看地區初估約有將近一半果樹開花狀況不理想，希望農政單位可儘速辦理天然災害處理相關程序，農糧署官員也允諾，將儘速啟動正式會勘作業，配合地方進行妥善處理。（編輯：黃世雅）1110331