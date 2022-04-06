基隆愛心篩檢 2天發送逾1.4萬劑家用快篩試劑

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府執行「全民防疫愛心篩檢」今天下午輪由中山區發放家用快篩試劑，4650劑全數領取完畢；市府統計，這2天仁愛、七堵及中山區總計配發1萬4055劑，百分百發送完畢。

市府發布新聞稿表示，中山區共24個里計4萬5435人，市府依人口數比例的10%配發到24個領取站計4650劑，各里領取站未到下午1時30分，許多里民都已陸續排隊等候領取試劑。

尤其是中山區轄內人口數最多的和慶里，因里內有大型社區，很早就出現將近50公尺排隊人龍。據統計，不到下午3時已有民治、協和、西康、西榮、中山、居仁、安民、西定、通明、德安及中興共11里已將配送數量發送完畢。

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民政處長王榆森表示，中山區因地勢關係，許多里民居住在地勢較高的地方，但仍有許多民眾主動前往領取篩劑，顯現民眾對自我健康監測及社區防疫的重視，且肯定市府這次的試劑發放計劃，希望能有效及早發現社區感染源。

對於中山區里民也有反映各里分配家用快篩試劑數量不足等問題，民政處表示，市府會視各區領取及回報狀況予以機動性及滾動式調配，並輔以多元管道，讓有意願參與的民眾都可以領取試劑。（編輯：陳仁華）1110406