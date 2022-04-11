新北國小幼園教師甄選 本土語首納加分

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市111學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章今天公告，首度將國英數試題納入普通科初試，並首次將本土語認證納入加分條件，盼以多元加分機制吸引各類專長教師報考。

教育局發布新聞稿，局長張明文表示，考量國小以包班制為原則，普通科教師須具備國英數專業學科知識，因此今年首度將國英數試題納入普通科「基礎與教育專業測驗」題目，以提升教學品質。

他表示，為吸引各類專長教師報考，訂有多元加分機制，以網羅優秀人才。如，體育類科考生曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，可加初試分數10%；為推動2030新北雙語城目標，報考英語科及雙語教育科以外考生，英語能力符合相當於新北市CEFR語言參考架構B2級者，初試可加2分。

他表示，為延攬具備學科知能人才，「國民小學學科知能評量」也列入加分條件，考生具有1張精熟證書，初試總成績加2分，最多可加4分；為鼓勵優秀的代理教師至偏遠地區學校服務，以及鼓勵具教學經驗代理教師留任新北，考生報考偏特組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。

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他表示，另為充實本土語專業師資，今年首次將本土語認證納入加分，除學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師外，其他各類科考生語言能力（閩南語、客語及原住民語）認證結果達中高級以上，1項認證初試總成績就加1分，最多可以加2分。

教育局表示，新北市特別訂定國小暨幼兒園教甄作業保密維運計畫，完整規劃教甄委員會召開、入闈作業及甄選委員電腦隨機抽籤分組及全程錄影等制度，以最嚴謹程序維護考試公平性，歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。（編輯：方沛清）1110411