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疫情升溫 台東縣國小至5/13暫停跨縣市校外活動

2022/4/14 09:22
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，台東縣政府公告即日起至5月13日止，國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

台東縣政府昨天晚上深夜發布新聞表示，因12歲以下學童尚未施打疫苗，為守護孩子健康，並讓父母放心，台東的國小及幼兒園4月13日起至5月13日止，暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

另外，台東縣國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動，如各校有上述以外的其他專案跨縣市活動需求，應報府核准後方可成行。

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運動會延期辦理或僅辦理校內賽，校園不開放，惟校外人士如有進入校園洽公、參加研習、比賽、營隊活動等需檢附「施打兩劑疫苗之黃卡」。若未接種疫苗或第二劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

台東縣政府教育處強調，台東縣的停課標準依教育部發布最新之停課標準辦理。教育部有組應變小組，如各地方政府有因地制宜的停課標準可以跟中央協商討論，台東會視疫情狀況進展應變，台東縣有變更停課標準的需求，將會跟應變小組協商提變更需求。（編輯：李錫璋）1110414

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