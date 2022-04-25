台南網友反映買到非家用快篩 市府不建議使用

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台南有民眾上網反映在藥局買到醫療機構使用的非家用快篩試劑，市府衛生局派員前往稽查了解情況。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月25日

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南有民眾上網反映在藥局買到醫療機構使用的非家用快篩試劑，引發網友質疑，衛生局稽查發現是用來檢驗是否曾受感染或接種疫苗產生抗體的試劑，販售合法但不建議民眾使用。

有台南民眾在網路發文指出，因跑了多家藥局買不到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑，後來發現一間藥局門口廣告宣稱有現貨，於是入內購買一份回家試用，但後來發現是供醫療機構使用的試劑，並非一般家用快篩，質疑有魚目混珠嫌疑。

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台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，經派員前往民眾指稱的藥局稽查，發現業者販售的是COVID-19抗體快篩試劑，用來偵測體內病毒抗體，了解人體是否曾受感染或接種疫苗產生抗體，作為疫情調查使用，若無專業人員或儀器操作，恐影響結果判讀，雖合法藥商（局）皆可販售，但不建議一般民眾使用。

台南市衛生局指出，目前衛生福利部核准家用快篩試劑屬抗原快篩試劑，用來了解當下是否受到感染，使用操作較簡便，民眾購買快篩試劑前可至衛生福利部食品藥物管理署網站（網址：https://www.fda.gov.tw/）查詢合格產品名單。（編輯：黃世雅）1110425