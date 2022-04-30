花蓮芒果、西瓜農損 農委會啟動現金救助
2022/4/30 11:15（4/30 11:46 更新）
今年2、3月花蓮降雨不斷，玉里鎮西瓜異常裂果，縣府提報農委會啟動現金救助，即日起開放受災農友申請，受損農產品救助額度每公頃新台幣6萬元。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月30日
（中央社記者張祈花蓮縣30日電）今年2、3月降雨不斷，花蓮縣多鄉鎮農友反映芒果著果不良、西瓜異常裂果等，縣府提報農委會啟動現金救助，即日起開放受災農友申請，受損救助每公頃新台幣6萬元到9萬元。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天告訴中央社記者，玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉為花蓮夏雪、蜜雪芒果主要產區，種植面積約83公頃，經現勘受災面積約15公頃，受災面積內災損程度30％，經行政院農業委員會公告，受損改良芒果救助額度每公頃9萬元。
陳淑雯說，玉里大西瓜種植面積約191公頃，以華寶品種為主，現場勘查部分田區瓜形生長不一，有裂果、爛果等情況，受災面積約100公頃，受災面積內損害程度約20％，農委會公告救助額度每公頃6萬元。
陳淑雯呼籲受災農友即日起到5月9日，可到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。
陳淑雯表示，後續還接獲瑞穗鄉反映西瓜受損，昨天初勘達救助標準，將提報農委會辦理救助。（編輯：李明宗）1110430
今年2、3月花蓮降雨不斷，造成玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉改良芒果出現著果不良等情況，花蓮縣政府提報農委會啟動現金救助，即日起開放受災農友申請。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月30日
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