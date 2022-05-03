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基隆港務消防隊9人確診 輕症或無症狀

2022/5/3 19:29
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆港務消防隊從4月22日起陸續有人員確診，累計有5名所屬消防人員及4名替代役男染疫，都是輕症或無症狀，各單位除已完成清消外，並成立應變小組，關心確診人員健康狀況。

基隆港務消防隊今天發布訊息表示，隊本部和東岸分隊各有4名和1名消防員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），役男部分則有隊本部2名，蘇澳港分隊及東岸分隊各1名，總計共有5名消防員及4名替代役男確診。

確診者均依照中央流行疫情指揮中心規定居家隔離10天，並填列密切接觸者名冊傳送至衛生局聯繫窗口，目前其他同仁皆未接到匡列居家隔離通知。

基隆港務消防隊並已成立防疫應變小組，由副隊長簡有得擔任防疫長，成員為各單位及分隊主管，每天追蹤關心確診同仁健康狀況，為避免疫情擴大，並已要求當班同仁快篩，陰性才可上班，並確實做好戴口罩、量體溫、廳舍清消等防疫措施，且避免近距離交談和一同用餐等。

相關辦公廳舍已於4月22日和4月30日委請清潔公司完成清消，後續將持續配合指揮中心滾動檢討防疫措施，目前暫不影響勤務運作。（編輯：謝雅竹）1110503

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