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國中生確診居家照護期間外出 誤以為居隔3+4調查後不罰

2022/5/4 13:33（5/4 18:09 更新）
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新北市三重區某國中女學生在確診居家照護期間外出，引發網友批評。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
新北市三重區某國中女學生在確診居家照護期間外出，引發網友批評。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市三重區某國中女學生在確診居家照護期間外出；市府調查，女學生誤以為隔離時間是居家隔離者的3+4天，由父親騎機車載她外出採檢，因聯絡資訊有誤且非蓄意，不裁罰。

女學生4月26日採檢陽性確診，應居家照護至5月6日晚上12時止，但她日前在IG發限時動態表示「終於出來放風了」，引發網友批評。

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新北市府衛生局今天以文字說明，經調查確診女學生誤以為隔離時間是居家隔離者的3+4（3天居家隔離、4天自主健康管理），因此，在居隔滿3天後，由父親騎機車載她外出，想去醫院採檢，但沒有採檢隨即返家。

衛生局說，考量個案聯絡資訊有誤，無法立即與衛生單位聯繫確認隔離資訊；加上當時外出目的並非蓄意，並有做好相關防疫防護措施，因此，衛生局將協助防疫衛教，不予裁罰。（編輯：郭諭儒）1110504

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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