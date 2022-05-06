黃捷快篩陽性有症狀 高雄市議會下午停會

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高雄市議員黃捷6日表示，自己5日開始發燒，晚間到診所就醫快篩陽性，6日一早已到鳳山醫院進行PCR採檢，正在等候結果。（黃捷提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市議員黃捷今天表示，自己昨天開始發燒到近攝氏39度，晚間到診所就醫、快篩陽性，今早已採檢PCR，正在等結果。針對此情況，高雄市議會宣布下午停會，原定議程順延。

高雄市無黨籍議員黃捷在臉書表示，自己4日就有些喉嚨癢，但當時快篩陰性，昨天開始發燒到近39度、畏寒、全身痠痛，且喉嚨癢痛有痰，晚間去診所就醫，快篩陽性並拿藥。今天一早去鳳山醫院做PCR採檢，目前正在等待結果，症狀不算嚴重，主要是發燒、喉嚨痛、咳嗽。

除黃捷快篩陽性，高雄市議會目前尚無議員確診。但因應此情況，高雄市議會宣布下午停會，原訂二、三讀會議程順延，並立即啟動議事廳、各議員研究室清消。

黃捷說，自己從4日有症狀以來，就自主在家休息、停止行程，這3天都未接觸鄉親，今天開始也會自主居家隔離。服務處今天不對外開放，目前已完成自主清消，服務處同仁也會進行快篩。

黃捷表示，今年1月已接種完3劑疫苗，出門也都做好防疫措施，但Omicron傳染力強，若是真的確診了也會坦然接受，保持平常心，好好休養。但在家的時間一樣會線上為民眾服務。

黃捷辦公室表示，黃捷從有症狀以來，近日都沒有進入議會，與辦公室人員也少有接觸，會依採檢情況配合進行防疫。（編輯：方沛清）1110506