屏東芒果產季遇物流塞車 中華郵政協助收寄

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（中央社記者張祈屏東縣13日電）COVID-19疫情影響全台物流塞車，中華郵政循去年模式，在枋山鄉開辦芒果寄放服務，增設收寄場今天開幕啟用，縣長潘孟安、民進黨籍立委周春米感謝中華郵政協助。

中華郵政今天舉行關懷農產行銷—枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮，中華郵政董事長吳宏謀、潘孟安和周春米到場。

周春米致詞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，全台物流需求大增，配送時間大為拖延，正值芒果採收旺季，屏南地區物流資源相對缺乏，加上運費波動，農友苦不堪言。

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周春米表示，去年屏東爆發Delta病毒確診，讓正值盛產期的枋山愛文芒果面臨退訂潮，中華郵政即時伸出援手協助，為長期解決屏南地區農產運送問題，她多次居中協調，感謝中華郵政關懷在地，讓收寄場能順利啟用，協助屏東芒果直送全台。

周春米說，中華郵政在包裝上，特別印有象徵屏東的伯勞鳥「驕仔」，且所有芒果都有產銷履歷認證，不只送人體面，消費者也吃得安心。（編輯：謝雅竹）1110513