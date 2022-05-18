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洗腎老婦快篩陽急診室外雨夜苦等 長庚：無延滯

2022/5/18 14:09
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）90歲洗腎的林姓老婦快篩陽性，昨天到基隆長庚醫院急診，家人控訴院方太冷血，讓母親凌晨在門口忍受風吹雨打。院方表示，醫療作業無延滯，防疫期間民眾就醫需求暴增也請見諒。

林姓男子昨天凌晨2時33分在臉書（Facebook）上傳2張年邁母親在急診室外，穿著雨衣坐在輪椅上等候就醫的照片表示，現在已是凌晨2時30分，可憐的老媽，依然在基隆長庚急診室門口忍受風吹雨打。

林男表示，90歲洗腎患者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性的悲哀，正常人在這種天氣站3小時都受不了，何況是90歲的洗腎患者，小市民只能忍嗎？長庚的高層睡得可好？真是太冷血了。

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對此，基隆長庚醫院今天說明，林女昨天凌晨0時2分到院急診，15分鐘後也就是0時17分，醫師已完成診療作業和開立醫囑與PCR核酸檢測，期間醫師同時給藥、抽血等作業，並等候PCR檢測報告。

院方表示，凌晨2時13分安排至戶外帳觀察床位，採檢結果呈現陽性，下午1時51分收治專責病房，目前意識清楚病況穩定，整體醫療作業無延滯問題，防疫期間因為民眾就醫需求暴增，醫院會盡最大能量提供服務，過程如有未盡完善也請民眾體諒。（編輯：郭諭儒）1110518

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