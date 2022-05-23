中市高中以下首日遠距教學 仍有逾萬名學生到校

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台中市長盧秀燕23日在線上防疫記者會中公布，台中市COVID-19本土個案新增7140例，高中以下學校遠距教學實施首日，仍有1萬459名學生到校。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）因應疫情升溫，台中市高中以下學校今天起到27日採遠距教學，市長盧秀燕今天表示，可能因家庭有需要將孩子送校，統計首日學生到校人數仍有1萬459人，以小學生最多。

盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心線上防疫記者會中公布，台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案今天新增7140例，而市府上週宣布全市國小、國中、高中等學校，從23日到27日停止實體課程，待在家中改採遠距教學。

盧秀燕表示，首日實施遠距教學，部分家庭可能有需要將孩子送往學校由師長照料，統計今天國小、國中、高中到校人數仍有1萬459人，占全體學生人數的3.35%，其中以國小學生9014人到校為最多。

市府提供弱勢學童的安心營養午餐券，已從4月起從50元提高到65元，原本只在假日提供，盧秀燕說，改採遠距教學期間，弱勢學童仍可由家長陪同到超商及超市購買餐食，由市府提供65元補助經費，以減輕家長的負擔。

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對於家中沒有3C設備的家庭，盧秀燕表示，目前可借用的平板和筆電有1萬9000部，數量足夠，有需要的家長可以向學校反映，讓孩子在家中線上學習不中斷。而市府前年建置「線上教學資源專區」，從小一到高三的相關課程線上教學素材都放在網路上，可提供學生預習、回放、重複學習。

此外，台中市防疫關懷包中原有提供血氧機，但回收狀況不佳，市府改採「詢問制」方式提供血氧機，盧秀燕說，民眾使用中的血氧機約2156台，隔離期滿後應回收5400台，已回收1862台，回收率從原來約10%，成長至34.5%，市府將持續溝通，回收更多血氧機，以提供有需要的民眾使用。（編輯：李亨山）1110523