中榮PCR量能飽和 蔡其昌協調中央支援20部檢測機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市疫情升溫，台中榮總PCR檢測量能飽和難負荷，立法院副院長蔡其昌今天表示，緊急協調中央提供20部小型檢測機支援台中，台中榮總估計每日可增約750人次的檢測量。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案昨天達8989例，隨著疫情逐日升溫，支援台中市政府進行PCR檢測的台中榮總，採檢數量大增，因為檢驗儀器不足難以負荷，拉長檢測時間，蔡其昌接獲台中榮總院長陳適安反映後，即緊急協調中央提供20部檢測儀器支援台中。

蔡其昌上午前往台中榮總視察檢驗中心接受媒體聯訪時指出，台中榮總因支援市府的PCR得來速等篩檢站，在近期疫情升溫情況下，檢驗量能已達到飽和，採檢進來的檢體難以消化；經與中央協調，詢問是否可以將多餘或使用率較低的檢測機器調度給台中榮總使用，以紓解台中市檢測壓力。

蔡其昌表示，中央疫情指揮中心因此緊急調撥20部PCR檢測機，雖跟中榮現有的大型檢測機不同，但這20部小型PCR檢測機是「快打部隊」，每25分鐘就能做出檢驗結果，可讓急診、住院等急需PCR檢測的患者，能在最短時間內得到需要的醫療照顧，也能紓緩原先大型檢測機負荷的量能，保障市民生命安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳適安表示，台中榮總每日的PCR檢測量約在1800到2000人次左右，感謝蔡其昌與中央協調爭取20部檢測機，估計每日大約能夠提升500到750人次的檢測量，因為台中近日確診人數不斷增加，蔡其昌爭取的量能也能為台中提早做防疫部署。

此外，針對近日有民調顯示仍落後台中市長盧秀燕一事，蔡其昌表示，台中市近期疫情升溫，市民朋友關心的是防疫工作是否到位，市府的相關準備是否齊全，現階段就是中央、地方齊心將防疫工作做好，而不是一再靠操作民調做大內宣為盧秀燕包裝，因為台中市民現在關心的是防疫，不是盧秀燕的民調。（編輯：陳仁華）1110525