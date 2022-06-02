捷運萬大線疑施工路面下陷 北市：已陸續改善

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（中央社記者劉建邦台北2日電）北市議員徐立信指出，捷運萬大線日前疑因施工導致路面下陷。北市捷運局今天表示，當晚就開挖填舖，可能是因連日下雨、淺盾機作業等，才讓路面下陷，相關狀況已陸續改善。

無黨籍台北市議員徐立信在萬大路附近開記者會表示，日前接獲投訴，正在施工捷運萬大線出現路面下陷，經詢問發現，是因地下自來水管線滲漏多天等因素導致，且捷運工地環境雜亂還有工人疑在鋼瓶旁抽菸，恐釀隱憂。

台北市捷運工程局第二區工程處主任劉振忠接受媒體電話訪問時表示，5月28日有民眾透過網路投訴，捷運萬大線因施工造成路面下陷，當天立即派員到場會勘，未發現坑洞但確定路面下陷，導致馬路不平整，落差約13公分。

他說，至於路面下陷可能原因，因當時一整週有下大雨，加上捷運工地有淺盾機作業讓土壤鬆動以及附近自來水管線漏水，才造成路面下陷，當時就先臨時鋪設路面，今天凌晨也通知銑刨機刨鋪整平道路，並協調台北自來水事業處派員進場止漏。

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至於有工人在乙炔鋼瓶旁抽菸，劉振忠指出，工地入口旁是休息區，供作業人員吃飯、抽菸，工人在附近抽菸確實會有觀感問題，已提醒工人在乙炔鋼瓶堆置區附近2公尺嚴禁煙火且應保持距離，後續會加強管理。

北水處表示，5月30日下午接獲捷運局通知此施工工區有漏水，但因當日下雨無法判斷是否為自來水，經6月1日上午現場會勘檢驗後確認為自來水，因漏水點不明，安排夜間進行測漏找出漏水點，今天上午立即進場搶修，預計晚間8時完成修復工作。（編輯：方沛清）1110602