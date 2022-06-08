學生疫苗接種率高 台東國中小13日恢復實體上課

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣政府今天表示，因學生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率高，從6月13日起國中小學恢復到校實體上課。

台東縣政府發布新聞稿表示，目前台東兒童5至11歲第1劑疫苗接種率已達6成，社區涵蓋率75.5%，並預計這週將完成兒童疫苗校園接種場次。另外，國高中生同意接種第2劑疫苗比例92.68%，第3劑縣政府也預計於6月底前完成接種；因此自13日起恢復高級中等以下學校實體課程。

台東縣政府教育處表示，復課後若是有快篩陽或PCR確診，以及同住家人確診要進行0+7自主防疫期間等情況，仍禁止到校。而若未被匡列但仍擔憂疫情的學生，也可請防疫假，將不列入出缺勤紀錄、平時或定期成績評量，則依學校評量規定彈性辦理。

同時鼓勵學生於復課前一天可進行快篩，若呈現陽性或身體不適的情形，則避免到校上課。

教育處表示，復課前會安排校園環境清消，會用安全的環境迎接孩子們快樂的返校安心學習。並提醒大家雖有疫苗保護力，仍然要勤洗手、戴口罩，也鼓勵家長將家中符合施打年齡的小朋友帶往合約院所接種疫苗，一同提升台東校園師生防護力。（編輯：黃世雅）1110608