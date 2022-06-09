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台中遠距教學延1週 彰化6/10公告、南投研議中

2022/6/9 10:39
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市政府今天宣布，高中以下學校、公立幼兒園6月13至17日暫停實體課程，採線上遠距教學。彰化縣政府明天宣布是否返校上課；南投縣政府則研議中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市長盧秀燕今天在台中市議會接受媒體聯訪表示，中南部地區疫情正處高峰，昨天台中市確診人數全國最多，疫情高峰時期特別需要保護孩子。

她宣布，台中市6月13日至17日，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，採線上遠距教學，高三、國三學生到畢業典禮前一天，後續是否恢復實體上課，將視疫情狀況，滾動式檢討。

盧秀燕說，台中市自5月23日起實施停課不停學後，孩子的確診人數比例下降，政策對孩子的保護力起效用，目前國、高中生才接種疫苗第3劑，國小至5歲孩子才接種第1劑，疫苗需要14天才發揮效力。

盧秀燕指出，和家長團體討論，因疫情仍處高峰，大部分家長支持停課不停學，少部分家長有照顧需求希望復學。因此，停課不停學期間，有照顧需求的家長仍可將孩子送到學校，學校提供午餐，過去3週平均有1.6萬名學生到校。

另外，彰化縣政府指出，高中以下學生13日是否需返校實體上課，10日公告；南投縣政府則尚在研議中。（編輯：李錫璋）1110609

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