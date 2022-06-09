避免增加學生染疫風險 南投遠距教學再延長1週

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）台中市今天宣布，高中以下學校6月13至17日暫停實體課程，採線上遠距教學；南投縣府指出，為避免增加學生染疫風險，自6月13日至17日，高中以下學校也暫停實體課程。

南投縣政府發布新聞指出，考量到中部疫情仍然嚴峻，減少人員流動可避免增加學生校園染疫風險，縣內高中以下各級學校學生自6月13日至6月17日止，再延長暫停實體授課1週改採線上教學，減少人員流動。

縣府指出，私立幼兒園在加強防疫措施前提下，可自行決定是否比照辦理，如家長在線上教學期間確有在家照顧困難情形，學校可協助照顧安置，並提供到校學生午餐，讓家長能安心工作；至於未來是否會持續線上授課，仍會視疫情變化進行滾動調整。

縣府表示，學校畢業典禮改以視訊方式辦理為原則，不開放外賓參與，也請學校加強防疫措施，兼顧師生健康及安全。

台中市長盧秀燕在台中市議會接受媒體聯訪表示，中南部地區疫情正處高峰，台中市6月13日至17日，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，採線上遠距教學，後續是否恢復實體上課，將視疫情狀況滾動式檢討。

彰化縣長王惠美接受媒體聯訪時說，是否開放實體課程攸關學童健康，明天會把確診數字做通盤檢視，向大家公布是否跟進暫停實體課程。（編輯：謝雅竹）1110609